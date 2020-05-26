У Китаї створили віртуального репортера зі штучним інтелектом

Китайське агентство новин Сіньхуа у своєму штаті має віртуального журналіста зі штучним інтелектом. Розумний робот сподобався глядачам, і тепер віртуальний співробітник веде новинні програми на одному з телевізійних каналів.

Віртуальна Сінь Сяовей – це копія справжньої телеведучої агентства Чжао Ваньвей. Робот створений за найсучаснішими технологіями і виглядає дуже реалістично. Він не тільки зовні схожий на свій прототип – у Сінь Сяовей навіть голос, як у Чжао Ваньвей.

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Віртуальна журналістка виходить в ефір і розповідає про події дня. Інженери Sogou заявляють, що скоро їх боти зі штучним інтелектом зможуть замінити і журналістів, які ведуть репортажі безпосередньо з місць подій.

Here comes Xin Xiaowei, the world's first 3D #AINewsAnchor.

Jointly developed by Sogou and Xinhua News Agency, she will report for Xinhua News Agency on the #TwoSessions, creating a new and dynamic viewing experience. pic.twitter.com/5Tok2Mm3Pl — Sogou Inc. (@Sogou_Inc) May 21, 2020

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