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У Китаї створили віртуального репортера зі штучним інтелектом

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Віртуальна ведуча - фото 1
Віртуальна ведуча / thenextweb

Китайське агентство новин Сіньхуа у своєму штаті має віртуального журналіста зі штучним інтелектом. Розумний робот сподобався глядачам, і тепер віртуальний співробітник веде новинні програми на одному з телевізійних каналів.

Віртуальна Сінь Сяовей – це копія справжньої телеведучої агентства Чжао Ваньвей. Робот створений за найсучаснішими технологіями і виглядає дуже реалістично. Він не тільки зовні схожий на свій прототип – у Сінь Сяовей навіть голос, як у Чжао Ваньвей.

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Віртуальна журналістка виходить в ефір і розповідає про події дня. Інженери Sogou заявляють, що скоро їх боти зі штучним інтелектом зможуть замінити і журналістів, які ведуть репортажі безпосередньо з місць подій.

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Джерело: thenextweb
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