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Створено додаток, який безконтактно вимірює рівень гемоглобіну в крові

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Створено додаток, який безконтактно вимірює рівень гемоглобіну в крові - фото 1

Міжнародна команда дослідників розробила безконтактний спосіб оцінки рівня гемоглобіну в крові. Автори розробки вважають, що їхній метод буде корисний для діагностики анемії у бідних країнах, де в лікарнях немає необхідного обладнання для проведення аналізів.

Як пояснюють автори ідеї, щоб зробити аналіз рівня гемоглобіну в крові достатньо завантажити на смартфон спеціальний додаток і зробити знімок відтягнутої нижньої повіки. Програма зчитує зображення і відправляє його на комп'ютер, де концентрація гемоглобіну буде оцінена за допомогою спектрального аналізу.

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Створено додаток, який безконтактно вимірює рівень гемоглобіну в крові - фото 406317

Повідомляється, що система пройшла тестування на добровольцях з Кенії, які також були спрямовані на звичайний аналіз крові. "Виявилося, що новий метод не поступається традиційним підходам до оцінки рівня гемоглобіну", – повідомляють новатори.

Автори розробки сподіваються, що вона може помітно полегшити діагностику анемії, яка сама по собі може бути симптомом багатьох захворювань.

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Джерело: phys
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