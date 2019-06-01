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У Китаї створили кота-робота, який реагує на дотики

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Кіт-робот Matebot - фото 1
Кіт-робот Matebot / techcrunch

У Китаї презентували першого роботизованого кота, який реагує на дотики. "Робокіт" може також розпізнавати вимову. Новинка вже надійшла на ринок.

Кота-робота під назвою Matebot представила компанія Ekasbo. У робота рухаються сім частин "тіла", і він впізнає людський голос.

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Matebot створили як інтерактивного компаньйона. Також він підійде як домашня "тваринка" людям, які не можуть завести собі справжнього вихованця. Управляти таким "котом" можна за допомогою мобільного додатку. Також його можна інтегрувати з системами голосового управління Android.

Ціна робота стартує від 45 доларів.

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Джерело: techcrunch
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