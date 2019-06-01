На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Китаї створили кота-робота, який реагує на дотики
-
- 9
У Китаї презентували першого роботизованого кота, який реагує на дотики. "Робокіт" може також розпізнавати вимову. Новинка вже надійшла на ринок.
Кота-робота під назвою Matebot представила компанія Ekasbo. У робота рухаються сім частин "тіла", і він впізнає людський голос.
І ще: Робот з першої спроби відтворив Мону Лізу: відеофакт
Matebot створили як інтерактивного компаньйона. Також він підійде як домашня "тваринка" людям, які не можуть завести собі справжнього вихованця. Управляти таким "котом" можна за допомогою мобільного додатку. Також його можна інтегрувати з системами голосового управління Android.
Ціна робота стартує від 45 доларів.
Читайте також: Tesla повертає безкоштовну зарядку для електрокарів Model S і Model X
- 01 червня
-
23:02МастерШеф Професіонали: оголошений переможець кулінарного шоу 2019
-
22:52Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів
-
21:55Майлі Сайрус знялася у зухвалому образі: пікантні знімки
-
21:45ТОТТЕНХЕМ – ЛІВЕРПУЛЬ онлайн трансляція: дивитися фінал Ліги чемпіонів
-
21:25У Китаї створили кота-робота, який реагує на дотики
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:502 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Джоан Роулінг випустить чотири нових книги про Гаррі Поттера
-
19:49Робот з першої спроби відтворив Мону Лізу: відеофакт
-
19:23Каменських і Потап розбурхали мережу пристрасними обіймами: гаряче фото
-
18:52Tesla повертає безкоштовну зарядку для електрокарів Model S і Model X
-
18:20Гороскоп на 2 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Як Twitter впливає на успішність студентів
-
17:21Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:43Елтон Джон вразив зізнанням про секс з агентом КДБ
-
16:31Арнольд Шварценегер записав трек про своє життя: ефектне відео
-
16:14Науковці вразили своєю заявою, пов'язаною з вихованням дітей
-
16:00Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
-
15:41Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на перших "живих" фото
-
15:29У Флоренції з'явиться пам'ятник Тарасу Шевченку
-
15:15Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
14:59Зеленський показав рідкісний знімок з дружиною і дітьми
-
14:44Як сайти знайомств впливають на чоловіків: цікаве дослідження
-
14:30У США показали інтер'єр літака Судного дня
- 01 червня
-
22:52Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів
-
20:502 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Гороскоп на 2 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
-
15:15Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
12:15Ефектні матусі: як Джамала виховує свого сина, а Сніжана Бабкіна готується до появи дитини
-
10:30З першим днем літа: картинки і листівки для привітання у 1 червня
-
08:32Тоттенхем – Ліверпуль: коли і де дивитися онлайн трансляцію фіналу ЛЧ
- 31 травня
-
23:15Холостяк 9: пост-шоу розкрило, чи разом Нікіта Добринін і переможниця Дарія Квіткова
-
21:40Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок
-
18:55Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
14:10Вгадай номінал купюри: ТЕСТ
-
12:15Безкоштовний сир у мишоловці: як покупців дурять винахідливі продавці
-
10:25Рок музика: найкрутіші нові пісні тижня, які варто почути
-
07:33Дієтологи розповіли, коли вівсянка заважає схудненню
- 30 травня
-
22:52Сексу не буде: науковці назвали новий несприятливий день
-
18:52Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні
-
16:21Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
-
12:155 книг про те, як керувати майбутнім
-
11:01Антитіла – Symphony: новий кліп та слова пісні
- 29 травня
-
21:15Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
-
18:5110 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині
-
17:10Оля Полякова йде в політику і створює свою партію
-
14:15ТЕСТ: Перевір, що ти пам'ятаєш про популярну літературу
-
12:23ЗНО 2019 англійська мова: з'явилися правильні відповіді на тести