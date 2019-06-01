Tesla повертає безкоштовну зарядку для електрокарів Model S і Model X

Компанія Tesla буде продавати електрокари Model S і Model X з безкоштовним безлімітним доступом до станцій зарядки Supercharger. Пропозиція діє тільки один місяць.

Американський виробник електрокарів Tesla повертає програму безкоштовної безлімітної зарядки авто на станціях Supercharger для нових клієнтів. Пропозиція діє з 31 травня по 30 червня для користувачів, які куплять кросовер Model X або седан Model S зі складу Tesla.

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Важливе оголошення (не для тих, хто любить платити за бензин): всі виготовлені автомобілі Model S і Model X тепер поставляються з необмеженою безкоштовною зарядкою. Це закінчується 30 червня, – зазначено на офіційному акаунті Tesla у Twitter.

Important Announcement (unless you like paying for gas): All inventory Model S and Model X cars now come with unlimited free Supercharging. This ends on June 30. — Tesla (@Tesla) 31 травня 2019 р.

У березні 2019 року у Tesla змінили правила своєї реферальної програми: тепер, якщо хтось купує одну з моделей Tesla по реферальному коду знайомих, – обидва клієнти компанії зможуть безкоштовно заряджати свої електрокари на станціях зарядки Supercharger.

Правда, якщо раніше такий бонус діяв впродовж 6 місяців, то з недавніх пір компанія надає своїм клієнтам безкоштовну електрику лише на 1600 км пробігу. Цей заряд потрібно використовувати впродовж трьох років після покупки авто.

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