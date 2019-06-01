Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Tesla повертає безкоштовну зарядку для електрокарів Model S і Model X

  • 12
Tesla надає безлімітний доступ до станцій зарядки Supercharger - фото 1
Tesla надає безлімітний доступ до станцій зарядки Supercharger / censor

Компанія Tesla буде продавати електрокари Model S і Model X з безкоштовним безлімітним доступом до станцій зарядки Supercharger. Пропозиція діє тільки один місяць.

Американський виробник електрокарів Tesla повертає програму безкоштовної безлімітної зарядки авто на станціях Supercharger для нових клієнтів. Пропозиція діє з 31 травня по 30 червня для користувачів, які куплять кросовер Model X або седан Model S зі складу Tesla.

Це цікаво: Як виглядає Tesla з пробігом 725 000 кілометрів

Важливе оголошення (не для тих, хто любить платити за бензин): всі виготовлені автомобілі Model S і Model X тепер поставляються з необмеженою безкоштовною зарядкою. Це закінчується 30 червня, – зазначено на офіційному акаунті Tesla у Twitter.

У березні 2019 року у Tesla змінили правила своєї реферальної програми: тепер, якщо хтось купує одну з моделей Tesla по реферальному коду знайомих, – обидва клієнти компанії зможуть безкоштовно заряджати свої електрокари на станціях зарядки Supercharger.

Правда, якщо раніше такий бонус діяв впродовж 6 місяців, то з недавніх пір компанія надає своїм клієнтам безкоштовну електрику лише на 1600 км пробігу. Цей заряд потрібно використовувати впродовж трьох років після покупки авто.

Читайте також: "Нудна компанія" Ілона Маска та Tesla зійшлися в нерівному бою: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
  • 30 травня, 16:21
  • 416
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
  • 16 травня, 14:20
  • 1639
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1506034
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології