У Китаї створили додаток для пошуку собак по відбитку носа

Китайський стартап Megvii, який розробляє системи розпізнавання осіб для китайського уряду, представив технологію, що дозволяє ідентифікувати домашніх тварин. Новий додаток дозволить розпізнавати собак за відбитками носа, які виявилися настільки ж унікальними, як і відбитки пальців у людей.

Щоб зареєструвати свого улюбленця в системі, власникам досить буде лише відсканувати його ніс за допомогою камери смартфона під різними кутами. Згідно з інформацією, яку надала компанія-розробник, точність розпізнавання складає 95%. Наразі близько 15 000 домашніх тварин були знайдені та повернені власникам саме завдяки додатку.

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Megvii – не перші, хто використовує подібні технології для тварин. У США доступний сервіс під назвою Finding Rover, який за допомогою біометрії допомагає знаходити зниклих кішок і собак. Проте у Китаї додаток буде використовуватися також для моніторингу "нецивілізованого собаківництва".

Громадян можуть зобов'язати вносити всіх собак у додаток, завдяки чому влада зможе легко вичислити осіб, які не прибирають за тваринами або вигулюють їх без повідків у громадських місцях (за це в країні штрафують).

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