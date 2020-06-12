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У Китаї собака щодня проводжає і зустрічає свою господарку зі школи: миле відео
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Історії про те, як собаки чекають своїх господарів, часто трапляються нам у мережі та ЗМІ. Як правило, вони сумні: вірні вихованці сподіваються дочекатися загиблого власника і відмовляються йти з того місця, де вони розлучилися. Але цього разу історія зі знаком плюс.
Ми розповімо вам про чотирилапого, який з радістю щодня проводжає і зустрічає свою маленьку господарку до школи.
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У провінції Хенань звернули увагу на відданого собаку, який щодня супроводжує свою маленьку господиню до шкільного автобуса, а після зустрічає її, коли та повертається.
Вірний охоронець дуже радіє, коли дівчинка виходить з автобуса. Собака навіть сам встає на сходинки і радісно виляє хвостом, не в змозі стримати емоції від довгоочікуваної зустрічі.
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