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У Китаї собака щодня проводжає і зустрічає свою господарку зі школи: миле відео

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Домашній улюбленець радісно зустрічає свою маленьку господиню - фото 1
Домашній улюбленець радісно зустрічає свою маленьку господиню

Історії про те, як собаки чекають своїх господарів, часто трапляються нам у мережі та ЗМІ. Як правило, вони сумні: вірні вихованці сподіваються дочекатися загиблого власника і відмовляються йти з того місця, де вони розлучилися. Але цього разу історія зі знаком плюс.

Ми розповімо вам про чотирилапого, який з радістю щодня проводжає і зустрічає свою маленьку господарку до школи.

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У провінції Хенань звернули увагу на відданого собаку, який щодня супроводжує свою маленьку господиню до шкільного автобуса, а після зустрічає її, коли та повертається.

Вірний охоронець дуже радіє, коли дівчинка виходить з автобуса. Собака навіть сам встає на сходинки і радісно виляє хвостом, не в змозі стримати емоції від довгоочікуваної зустрічі.

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