Чужих дітей не буває: в Іспанії сімейство кішок прихистило морську свинку

Тепер у сімействі лисих кішок є така ж морська свинка

Сім'я в Іспанії прихистила лису морську свинку. Однак історія не була б такою цікавою, якби ця родина не була котячою.

Шестимісячну свинку на ім'я Луїс взяли у своє коло чотири кішки-сфінкси, що живуть зі своєю господинею Оксаною Батакіене у місті Естепона.

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"Кішки відразу ж взяли Луїса у свою сім'ю, вони вважають його своїм братом. Кішки-сфінкси унікальні, вони дуже товариські, доброзичливі і дуже розумні, навіть більше, ніж можна подумати. А тепер у нас є ще й Луїс, який приносить в нашу сім'ю трохи сміху, усмішок і хороших емоцій", – розповіла господиня.

За її словами, Луїс постійно обіймається з кішками на дивані або залазить їм на спину. Вона розповіла, що морські свинки дуже соціальні тварини і дуже люблять бути в компанії.

Однак, за словами Батакіене, у Луїса складні взаємини з котом на ім'я Ранго-Рамзес. Той дуже нервує у присутності Луїса і навіть боїться його.

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