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NIO і Razer побудували електричний кросовер для геймерів

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Кросовер отримав упізнаваний дизайн Razer - фото 1
Кросовер отримав упізнаваний дизайн Razer

Китайська NIO і виробник ігрового устаткування Razer оголосили про початок співпраці та представили перший спільний проект. На виставці ChinaJoy компанії показали орієнтовану на кіберспортсменів версію електричного кросовера ES6 під назвою Night Explorer Limited Edition.

Від базового NIO ES6 Performance Edition версія Night Explorer Limited Edition відрізняється декором: позашляховик забарвлений у фірмові кольори Razer, обладнаний гальмівними супортами зеленого кольору, прикрашений логотипом фірми, карбоновими деталями й особливими логотипами. Електрокар оснащений інтелектуальним помічником NOMI, системою напівавтономного водіння NIO Pilot й адаптивної пневмопідвіскою.

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NIO і Razer побудували електричний кросовер для геймерів - фото 345358

Версія Performance – це два електромотори сумарною потужністю 544 кінських сили і 725 Нм крутного моменту. Батарея на 84 кіловат-години забезпечить запас ходу 510 кілометрів по циклу NEDC. Заявлений час розгону до "сотні" – 4,7 секунди. NIO вказує ще один параметр: гальмівний шлях зі 100 кілометрів на годину становить 33,9 метра.

NIO і Razer побудували електричний кросовер для геймерів - фото 345357

NIO ES6 Night Explorer Limited Edition вийде тиражем у 88 екземплярів. Купити кросовер можна за 467 800 юанів. Звичайний ES6 Performance Edition коштує від 398 000 юанів.

NIO і Razer побудували електричний кросовер для геймерів - фото 345356

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Джерело: Motor
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