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Карантин Коронавірус

У Китаї розповіли про ускладнення у людей, що здолали коронавірус

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Вірус - фото 1
Вірус / schengenvisainfo

Пацієнти, які вилікувалися від смертельної коронавірусної інфекції можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

Фахівці зробили висновки про погіршення здоров'я після коронавірусу, ґрунтуючись на результатах 12 пацієнтів.

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Як повідомив глава центру інфекційних захворювань лікарні Принцеси Маргарет Оуен Цзен, двоє або троє з них вже не здатні робити те, що могли робити раніше. "Вони задихаються при швидкій ходьбі. У деяких пацієнтів може спостерігатися зниження функції легень на 20-30% (після одужання)", – йдеться в повідомленні.

За словами Цзен, ці пацієнти пройдуть подальше обстеження, щоб визначити, наскільки у них ослаблена легенева функція, також їм буде призначена фізіотерапія для зміцнення легенів. Аналіз результатів комп'ютерної томографії легенів дев'яти пацієнтів, які проходили лікування, виявив ознаки, схожі з симптомом "матового скла", що свідчить про пошкодження внутрішніх органів.

У Китаї розповіли про ускладнення у людей, що здолали коронавірус - фото 392423

Нагадуємо, як правильно мити руки:

У Китаї розповіли про ускладнення у людей, що здолали коронавірус - фото 392425

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Джерело: schengenvisainfo
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