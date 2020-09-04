На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Китаї презентували місто, якому не страшна ніяка пандемія
-
- 28
Китайські інженери представили проєкт міста, призначеного для життя в умовах пандемії. Будинки особливої конструкції і повний цикл життєзабезпечення дозволять пережити епідемію максимально комфортно.
Творці революційного проєкту, співробітники архітектурного бюро Guallart Architects, працювали над створенням нового міста протягом останніх декількох місяців.
І ще: Італійці розповіли, мандрівників з яких країн не хочуть бачити у себе цього літа
Роботи з проєктування збіглися з початком пандемії. Тому працювати фахівцям доводилося в умовах нової реальності. Саме так і виникла думка передбачити всі нюанси і особливості життя городян в умовах пандемії та ізоляції. Нове місто планується закласти недалеко від столиці, в окрузі Сюнь-ань. Відстань до Пекіна становить трохи більше 100 км.
Кожен будинок є спорудою, здатною функціонувати відокремлено і індивідуально. Наприклад, на кожному даху плануються сонячні батареї, які покриють всі потреби в електроенергії. Також на дахах передбачена можливість пристрою мінігородів, придатних для вирощування овочів.
А ще будинки будуть забезпечені системами з переробки відходів, що дозволить звести нанівець утворення сміття. Питну воду отримуватимуть шляхом перероблювання і очищення дощової води.
Це цікаво: У Китаї затопило підніжжя знаменитої статуї Будди: фотофакт
-
15:25Чотири незвичних способи зняти стрес, які дійсно працюють
-
15:1390 днів від одного заряду: realme представила круту електричну зубну щітку
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
14:42У Китаї електромобіль вибухнув під час зарядки: відео
-
14:22У Китаї презентували місто, якому не страшна ніяка пандемія
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:16Хлопець-веган показав, як змінилося його тіло за чотири роки: ефектні кадри
-
13:51Солоні кавуни в банках: рецепт незвичайної закуски
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
13:20На Марсі виявили "пилового диявола": відео
-
13:11Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото
-
12:54В Італії пропонують орендувати острів за 3 тисячі гривень
-
12:44Першокласниця з Трускавця насмішила мережу правдою життя: вірусне відео
-
12:32Дієтологи назвали три складові здорового раціону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:16Експерти назвали авто, які найвигідніше продавати на вторинному ринку
-
12:05Україна – Швейцарія: найкращим гравцем матчу несподівано став дебютант збірної
-
11:53Nintendo відродить культову ігрову приставку до 35-річчя серіалу Super Mario: відео
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
11:21Науковці заявили, що вживання марихуани знижує рівень IQ
-
10:48Кінець епохи: на Землю впав найперший супутник NASA (відео)
-
10:20Володимир Кличко презентував на подіумі уніформу міської комунальної служби: фото
-
09:47Пробила стелю: епічна поява мами тіктокерки підірвала мережу (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
08:50Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня
-
08:00Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
-
07:13Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
- 31 серпня
-
21:44Три вправи для тренування будь-де самостійно