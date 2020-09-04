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Коронавірус Карантин 1 вересня

У Китаї презентували місто, якому не страшна ніяка пандемія

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Місто майбутнього - фото 1
Місто майбутнього / pinterest

Китайські інженери представили проєкт міста, призначеного для життя в умовах пандемії. Будинки особливої ​​конструкції і повний цикл життєзабезпечення дозволять пережити епідемію максимально комфортно.

Творці революційного проєкту, співробітники архітектурного бюро Guallart Architects, працювали над створенням нового міста протягом останніх декількох місяців.

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Роботи з проєктування збіглися з початком пандемії. Тому працювати фахівцям доводилося в умовах нової реальності. Саме так і виникла думка передбачити всі нюанси і особливості життя городян в умовах пандемії та ізоляції. Нове місто планується закласти недалеко від столиці, в окрузі Сюнь-ань. Відстань до Пекіна становить трохи більше 100 км.

У Китаї презентували місто, якому не страшна ніяка пандемія - фото 423742

У Китаї презентували місто, якому не страшна ніяка пандемія - фото 423743

Кожен будинок є спорудою, здатною функціонувати відокремлено і індивідуально. Наприклад, на кожному даху плануються сонячні батареї, які покриють всі потреби в електроенергії. Також на дахах передбачена можливість пристрою мінігородів, придатних для вирощування овочів.

А ще будинки будуть забезпечені системами з переробки відходів, що дозволить звести нанівець утворення сміття. Питну воду отримуватимуть шляхом перероблювання і очищення дощової води.

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Джерело: greendotawards
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