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У Китаї представили "розумну" лампу, яка стежить за дітьми під час дистанційного навчання
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У жовтні 2020 року лампу з двома камерами і сенсорним екраном представила компанія ByteDance. За перший місяць у Китаї розкупили 10 тисяч таких ламп.
Компанія ByteDance на початку травня випустила модернізовану версію своєї розумної настільної лампи, яка дозволяє батькам віддалено стежити за дітьми, які виконують домашні завдання або навчаються дистанційно. Пристрій став хітом продажів – вся партія вже розкуплена, пише The Wall Street Journal.
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Базова модель коштує 120 доларів, модернізована – 170 доларів. У лампи є дві камери: одна спрямована на дитину, друга розташована зверху і фіксує те, що вона пише у зошиті.
На ніжці лампи є сенсорний екран. На ньому штучний інтелект показує підказки для вирішення завдань і розуміння важких слів. Модернізована модель лампи додатково до цього оповіщає батьків і посилає фотопідтвердження, якщо дитина сутулиться. У ByteDance кажуть, що розробили пристрій після консультацій з двома тисячами сімей.
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