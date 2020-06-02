У Китаї працівників фірми змусили їсти черв'яків за те, що вони не виконали план продажів

У Китаї співробітники однієї фірми інтер'єрного дизайну в міському окрузі Біцзе в провінції Гуйчжоу змушені були з'їсти живих черв'яків за те, що компанія не виконала план продажів. А тих, хто не хотів "насолодитися" таким "продуктом", чекав штраф у 500 юанів.

Відомо, що відео з покаранням журналістам надіслав один з працівників фірми. Він підкреслив, що така міра покарання в принципі не була сюрпризом для співробітників, оскільки цей пункт стояв у робочому контракті. На кадрах видно, як працівниця тримає в руках серветку з хробаком. Інша жінка щось ковтає і швидко запиває водою.

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Для тих, хто не хотів їсти живих черв'яків, пропонувалася альтернатива – штраф у 500 юанів або ж покупка сніданку для всіх. Однак для багатьох співробітників це виявилося фінансово витратним.

Цікаво також, що у цій фірмі серед покарань є чистка офісних туалетів і ковтання живої риби. Після того, як відео поширилося в місцевих ЗМІ, влада ініціювала розслідування інциденту.

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