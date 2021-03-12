У Китаї показали бюджетний, стильний та компактний електромобіль

Мініатюрні автомобілі та електромобілі стають все популярнішими. Адже міські авто не тільки практичні, а ще й неймовірно економічні. Вони ідеально підходять для щоденного використання. І модель Pocco Meimei – новий представник цього сегменту.

На ринок виходить новий компактний електромобіль Pocco Meimei. Модель досягає в довжину 3025 мм, в ширину – 1500 мм, у висоту – 1525 мм. Автомобіль на 335 мм довший, ніж Smart ForTwo. Машина оснащена електромотором потужністю 14 або 20 к.с. Запас ходу в 120 км забезпечує батарея місткістю 14 кВтг.

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Зовні електрокар виглядає дуже ефектно. Він отримав тонкі світлодіодні фари, які розтягнулися на всю ширину авто, бампер з величезним повітрозабірником, задні ліхтарі у формі бумеранга, з'єднані світловою смугою, і стильні накладки з боків. Завершують образ невеликі колісні диски з хромованими елементами.

Салон Pocco Meimei також оформлений досить стильно. У його обробці поєднуються яскраві кольори, фактурні тканини, хромовані і глянцеві елементи. В оснащення увійшла мультимедійна система з сенсорним екраном, мультируль, кондиціонер і камера заднього огляду. Новинка надійде в продаж в Китаї вже на цьому тижні.

Останнім часом у Піднебесній справжній бум на доступні електромобілі з ціною близько 5000 доларів. Мабуть, за новий Pocco Meimei попросять схожу суму.

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