У Китаї почнуть дезінфікувати гроші для боротьби з коронавірусом

Фінансові установи Китаю з метою боротьби з коронавірусом почали дезінфікувати національну валюту – китайські юані. Також Центробанк зобов'язав фінустанови видавати клієнтам тільки ті купюри, які пройшли стерилізацію.

Банки обробляють банкноти за допомогою ультрафіолетового випромінювання або високих температур, після чого опечатують на 7-14 днів. Саме таким чином боротимуться з поширенням коронавірусу за допомогою грошей у Китаї

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За даними Global Times, гроші, отримані у лікарнях, автобусах, а також на так званих мокрих ринках, де продаються свіже м'ясо, риба, продукти й інші товари, які швидко псуються, підлягають знищенню. Банкам уряд запропонував по можливості видавати нові банкноти.

Низку банкнот знищать, решту – відправлять на дезінфекцію

Згідно з дослідженням проєкту Public Library of Science, проведеним у 2017 році, на поверхні банкноти може "мешкати" 397 видів бактерій, а вірус грипу виживає до 12 днів. За попередніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірус може жити на поверхнях протягом кількох годин і гине під впливом дезінфікуючих засобів.

Нагадаємо, що Китай страчуватиме за приховування симптомів коронавірусу. Приховування історії своїх подорожей теж прирівняли до кримінального злочину.

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