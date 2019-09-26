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У Китаї пасажири зможуть безкоштовно їздити на метро, але є одна умова
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Прогрес не стоїть на місці, і це нам регулярно доводять китайці. Власне, вони готують зробити безкоштовним проїзд у метро для громадян, котрі зареєструють свої обличчя за допомогою системи відеоспостереження.
На момент випробувань в Шеньчжені нововведенням будуть охоплені люди після 60 років. Влада планує надалі поширити його на інші регіони країни, а також на інші вікові групи населення.
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Технологія, розроблена інтернет-гігантом Tencent, надає громадянам безкоштовний вхід поки що лише на деяких станціях підземки Шеньчженя.
Щоправда, цю технологію розпізнавання облич, яка застосовується в Китаї, постійно критикують з боку захисників конфіденційності, зокрема користувачів китайської соціальної мережі Weibo.
Широко поширена в країні система відеоспостереження складається з понад 170 мільйонів камер, які використовують штучний інтелект для ідентифікації людей, навіть коли їх обличчя приховано.
Торік впровадили технологію "розпізнавання ходи", що дозволяє впізнавати людей просто по тому, як вони ходять.
Китайські ініціативи з епіднагляду містять так звану програму "шпигунський птах". Вона використовувала зграї роботизованих птахів – дронів – для повітряного спостереження за людьми з небес.
Подібний дрон оснащений камерою високої чіткості, технологією GPS і системою управління польотом. Це дозволяє здійснювати дистанційне керування "голубом" з землі.
Опиратися системі відеоспостереження досить складно. Той, хто намагається її обійти, стає асоціальним елементом. Йому закритий шлях до найкращих готелів, високошвидкісного інтернету. Діти таких громадян навіть можуть бути відраховані зі школи.
Нерідко борцям за приватність забороняється подорожувати по країні або за кордон. У минулому році понад 20 мільйонів високошвидкісних залізничних рейсів відмовили в перевезенні громадянам, занесеним до чорного списку через ігнорування системи відеоспостереження.
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