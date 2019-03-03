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У Китаї мільйонам людей заборонили їздити на громадському транспорті, і ось чому

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Китайцям заборонили їздити в громадському транспорті - фото 1
Китайцям заборонили їздити в громадському транспорті / enjourney

Відповідно до нового звіту від Associated Press, Китай заблокував 5 мільйонів спроб придбати квитки на поїзд в 2018 році, причиною став поганий соціальний рейтинг.

Крім того, 128 осіб були позбавлені можливості виїжджати за межі Китаю через неоплачені податки, а 17 мільйонів спроб купити квитки на літак були заблоковані через різні проблеми, пов'язаних з соціальним рейтингом.

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Також уряд Китаю запустив мобільний додаток, який показує користувачеві, коли хтось поруч з ним є "людиною з низьким соціальним рейтингом". Додаток заохочує користувачів повідомляти про таких людей, якщо відомо, що вони купують товари, які їм не по кишені, або витрачають гроші, яких у них не повинно бути.

Додаток показує людей з низькми соціальним рейтингом - фото 311353
Додаток показує людей з низькми соціальним рейтингом

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Джерело: apnews
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