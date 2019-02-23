Ось про що не можна розпитувати китайських жінок

У китаї нова тема-табу для розмов / huffingtonpost

Китайська влада заборонила роботодавцям питати під час співбесіди у жінок про особисте життя і робити тести на вагітність. У разі серйозного порушення HR-компанію можуть позбавити ліцензії.

До цього в Китаї багатьох жінок зобов'язували робити тести на вагітність при прийомі на роботу, але відтепер, за даними відомства, за такі вимоги порушникам загрожує штраф від 1400 доларів.

І ще: Саме час: чому не можна ігнорувати обідню перерву

Під час співбесіди заборонено питати про дітей

Відзначається, що в міністерстві вже випустили відповідний документ, що знімає при прийомі на роботу обмеження за статевою ознакою.

Додається, що ці заходи спрямовані на недопущення дискримінації по відношенню до жінок.

Читайте також: Як працювати 4 дні на тиждень