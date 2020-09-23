У Китаї курка знесла незвичайне яйце з візерунком: фотофакт

У китайському місті Суцянь курка знесла зелене візерункове яйце. Домашня птиця спантеличила господарів, місцевого ветеринара користувачів мережі.

Незвичайну знахідку виявила мешканка східної провінції Китаю Гао. Одна з її курок знесла яйце з геометричним візерунком зеленого кольору.

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Жінка зазначила, що в іншому яйце таке, же як і зазвичай. Місцевий працівник ветеринарної станції Чжан Веньчен припустив, що колір обумовлений зміною в харчуванні птиці. Але господиня запевняє, що не міняла раціон курей.

Іншою причиною лікар назвав стимулювання яйця чимось ззовні, коли воно ще перебувало в трубці. Китаянка вирішила не розбивати яйце, тому невідомо чи є якісь аномалії всередині нього.

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