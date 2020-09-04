У Китаї електромобіль вибухнув під час зарядки: відео

У мережі з'явилося зняте очевидцем відео з вибухом електричного автомобіля на зарядної станції в місті Саньмін на півдні Китаю. За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху автомобіль стояв на зарядці.

Судячи з кадрів, це міг бути один з китайських конкурентів Tesla – кросовер BAIC EX360, або гібридний автомобіль тієї ж марки.

Це цікаво: Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство

Машина почала диміти майже відразу після того, як її під'єднали до мережі. Власник викликав пожежників, які прибули на місце та спробували "охолодити" автомобіль водою: на ролику видно, що вони направили струмінь на його задню частину.

Момент вибуху вдалося зняти очевидцям

Однак це не спрацювало – через лічені хвилини електрокар вибухнув. Кузовні панелі розлетілися у різні боки, пробивши дірку в даху електрозаправки. Що стало причиною інциденту, невідомо. На щастя, перехожі, як і власник, трималися на відстані від автомобіля, і тому ніхто не постраждав.

Це не перший випадок самовільного займання електричного автомобіля. Торік повідомлялося про кросовер Hyundai Kona, який вибухнув на зарядці, і ліфтбек Tesla Model S, який і зовсім загорівся на звичайній парковці без видимої причини. Пізніше компанія Tesla з'ясувала, що причиною самозагорання машини став дефектний батарейний модуль.

Читайте також: Експерти назвали авто, які найвигідніше продавати на вторинному ринку