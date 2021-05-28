У Китаї через цензуру зі спецвипуску "Друзів" вирізали кілька сцени з зірками й не лише

Три китайські стрімінгові сервіси, які отримали права на показ нового випуску "Друзів", вирізали зі спеціального епізоду сцени за участю запрошених зірок BTS, Леді Гаги і Джастіна Бібера.

Як пише BBC, китайські платформи iQiyi, Youku і Tencent Video цензурували контент у різній манері, тому залишається неясним, чи зробили вони це за розпорядженням влади чи за власною ініціативою. На кожному з сервісів було вирізано в цілому від чотирьох до шести хвилин.

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У Китаї також не показали момент з відсилкою до тем ЛГБТ. Наприклад, видалили епізод, в якому гей каже, що хотів бути схожим на Дженніфер Еністон; епізод, в якому жінка хватає свою партнерку і каже, що та для неї як Моніка для Чендлера; кадри з фотографією Росса на трусах Джо. Дві платформи виключили сцену, в якій Моніка розповідає, як Чендлер допоміг їй після укусу медузи, помочившись на ногу подруги.

Що стосується вирізаних сцен з запрошеними артистами, то всі вони раніше так чи інакше "образили" Китай. Торік в КНР прозвучали заклики бойкотувати BTS через коментар одного з солістів про корейську війну.

Леді Газі ж заборонили гастролі в Китаї після зустрічі з далай-ламою в 2016 році, якого китайська влада вважає "маріонеткою" тибетського сепаратизму. Джастіну Біберу ще кілька років тому заборонили виступати в КНР "за погану поведінку" – в 2014 році артист опублікував фото храму Ясукуні в Токіо з підписом, що викликала обурення в КНР.

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