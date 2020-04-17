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У Китаї будують найбільший стадіон у світі

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / skysports

Арена грандіозної споруди буде побудована в формі символу буддизму – квітки лотоса.

У Китаї почалося будівництво найбільшого в світі стадіону.

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Завершити будівництво планують у 2022 році. Вартість проєкту становить понад півтора мільярда євро. Стадіон зможе вміщати 100 тисяч глядачів. Він стане найбільшим футбольним стадіоном у світі, оскільки кілька стадіонів в Азії і США здатні приймати більше вболівальників, але мають бігові доріжки і використовуються не тільки для футболу.

Стадіон буде побудований у формі квітки лотоса і стане домашнім стадіоном китайського клубу Гуанчжоу Евергранд.

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Джерело: skysports
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