У Китаї будують найбільший стадіон у світі

Арена грандіозної споруди буде побудована в формі символу буддизму – квітки лотоса.

У Китаї почалося будівництво найбільшого в світі стадіону.

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Завершити будівництво планують у 2022 році. Вартість проєкту становить понад півтора мільярда євро. Стадіон зможе вміщати 100 тисяч глядачів. Він стане найбільшим футбольним стадіоном у світі, оскільки кілька стадіонів в Азії і США здатні приймати більше вболівальників, але мають бігові доріжки і використовуються не тільки для футболу.

Стадіон буде побудований у формі квітки лотоса і стане домашнім стадіоном китайського клубу Гуанчжоу Евергранд.

Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0 — Titan Sports Plus (@titan_plus) April 16, 2020

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