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Найкрасивіших коханих футболістів Динамо показали в одному відео
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Зазвичай дружину або дівчину успішного спортсмена уявляють з модельною зовнішністю і розкрученою сторінкою в соціальній мережі Instagram. Однак у київському Динамо ситуація набагато різноманітніша.
Партнерок футболістів, які грають за "Динамо", розглядає YouTube-влогер Костя Фолстен. Його увага зосередилась на дружинах і дівчатах Віктора Циганкова, Віталія Миколенка, Карлоса Де Піна, Франа Соля, Олександра Караваєва, Дениса Бойка, Томаша Кендзьори, Віталія Буяльського та Міккеля Дуелунда.
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Так, пасія Олександра Караваєва Людмила відповідає найвищим стандартам краси. А от обраниця Карлоса де Пена, Елайза Валеска, напрочуд скромна дівчина, в Instagram якої зустрічі з друзями та подорожі.
Особливо відвертою є колишня модель і дружина Дениса Бойка Валерія. Вона ледь не єдина, хто з дружин зіркових футболістів "Динамо" веде в соцмережах відкриту сторінку.
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