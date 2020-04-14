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Ліонель Мессі відзначив відмінну техніку 8-річного фана: відеофакт

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Ліонель Мессі відзначив відмінну техніку 8-річного фана: відеофакт - фото 1

Легендарний футболіст Ліонель Мессі похвалив свого 8-річного фаната за техніку володіння м'ячем. Ролик своєї гри опублікував хлопчик Арат Хоссейні на сторінці в Instagram.

Юний Арат показав на відео, як він відбиває м'яч, а потім забиває у ворота через себе в падінні. Також хлопчик зізнався, що Ліонель Мессі є його кумиром. У відповідь форвард Барселони в коментарях до відео назвав виступ хлопчика вражаючим.

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Ролик зібрав майже 1,5 мільйона переглядів. Дитина є справжньою зіркою в Instagram. На його сторінку підписані 3 мільйони користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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