У Китаї 300-метровий хмарочос, який несподівано захитався, налякав тисячі людей: відео

Тремтячий 70-поверховий хмарочос SEG Plaza у центрі китайського міста Шеньчжень викликав масову паніку серед містян. Усі люди з будівлі були евакуйовані.

У китайському 12-мільйонному мегаполісі Шеньчжень евакуювали тисячі людей з хмарочоса, який несподівано почав хитатися, повідомляє BBC. У SEG Plaza розташовані численні офіси і магазини. Як видно з кадрів, люди поспішали покинути 73-поверховий будинок, висота якого становить понад 300 метрів.

І ще: В Англії виставили на продаж будинок письменниці Агати Крісті

Хмарочос був побудований близько 20 років тому. Він є 104 за висотою будівлею в Китаї і 212 по висоті в світі.

Місцева влада поки не знає, в чому причина інциденту. Землетрусів в цьому регіоні зафіксовано не було. Попередній огляд показав, що ніяких тріщин в основі будівлі немає, зовнішні стіни не пошкоджені.

Читайте також: Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт