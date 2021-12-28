У китайському McDonald's поставили велотренажери замість стільців: у чому полягає ідея

Користувач TikTok опублікував відео, як одна з дівчат сидить у McDonald's на велотренажері замість стільця та крутить педалі. У компанії заявили, що нововведення допоможе клієнтам впоратися з почуттям сорому через поїдання фастфуду.

Після цього китайський McDonald's підтвердив, що запускає в декількох ресторанах країни програму Upcycle for Good. Велотренажери вже поставили у двох закладах — у Гуандуні та Шанхаї. Програму назвали реакцією на політику уряду у сфері низьких викидів вуглецю.

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Велотренажер приєднаний до столика, який упирається в стіну. Сам пристрій виготовлено із перероблених пластикових матеріалів. Компанія заявила, що почне збирати відгуки від клієнтів, щоб надалі поширити ідею на інші міста Китаю.

Велотренажери допоможуть зменшити почуття провини за ідею з'їсти фастфуд. Також у процесі обертання педалей виробляється екологічно чиста електрика, завдяки якій будь-який відвідувач легко зможе зарядити свій гаджет, – сказав представник китайського відділення мережі.

При цьому у соцмережах багато хто зазначає, що ідея такого тренажера — не найкраща. На їхню думку, не кожен захоче займатися кардіотренуванням під час обіду ще й на очах у багатьох людей.

Критики нововведення також зазначили, що лише мала кількість людей справді крутитимуть педалі, як це показано у ролику. Поки одна дівчина використовує велотренажер за призначенням, чоловік просто сидить і нічого не робить.

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