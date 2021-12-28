Замінить людину з лопатою: представлено робота-снігоприбиральника Snowbol

У нас є чудова новина для мешканців приватного сектору! У найближчому майбутньому на ринку з'явиться автономний снігоприбиральник Snowbol, який виконуватиме всю брудну роботу взимку за вас.

Як йдеться на сайті компанії, робот Snowbot S1 оснащений акумуляторною батареєю місткістю 32 ампер-години. Її заряду вистачить на 1,5 години безперервної роботи, а щоб відновити запаси енергії, потрібно лише дві години. Пересувається робот на гусеницях зі зносостійкої термогуми, а загальна його вага становить 65 кг.

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Безпілотник використовує щітку, що обертається, або скребок для прибирання снігу (залежить від поверхні під снігом). Снігова маса захоплюється за допомогою шнека та викидається на відстань до 3,7 метра. Максимальна товщина покриву – не більше ніж 30 см.

За словами розробників, Snowbot S1 можна керувати у трьох режимах: за допомогою дистанційного пульта, через програму на смартфоні, де можна самостійно прокласти маршрут, або через спеціальні радіомаяки. Їх потрібно встановити по периметру зони прибирання, а фірмова навігація будуватиме шлях у межах зазначеного поля. При цьому робот їде з точністю до сантиметра, а його розумний алгоритм сам планує, куди слід кидати сніг, щоб розчистити дорогу.

Компанія поки що приступила до бета-тестування. Але, судячи з відео, прототип повністю справляється з роботою і робить це максимально якісно.

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