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У їдальні бази ВПС США поставили роботизовану руку, яка готує їжу та збирає обіди

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У їдальні бази ВПС США поставили роботизовану руку, яка готує їжу та збирає обіди - фото 1

Роборука Альфред бостонського стартапу Dexai Robotics наповнює тарілки у їдальні авіабази Тревіс Військово-повітряних сил США у Північній Каліфорнії. За задумом розробників, вона допоможе знизити ризик передачі бактерій від людини до людини.

Як пише газета Міністерства оборони країни Stars and Stripes, "Альфреда" розробили для скорочення кількості харчових відходів, зниження ризику передачі мікробів та звільнення людських рук для іншої діяльності.

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Відомо, роботизовану руку оснастили машинним зором та програмами для розпізнавання інгредієнтів. Вона може, наприклад, нарізати та зібрати салат, подати морозиво та підсмажити стейк – для цього їй потрібно до 15 хвилин.

Якщо експеримент з "Альфредом" пройде успішно, роборука з'явиться ще у 10 військових їдальнях.

У їдальні бази ВПС США поставили роботизовану руку, яка готує їжу та збирає обіди - фото 489837

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