У китайській провінції з'явився світлофор для верблюдів: фотофакт

Недалеко від міста Дуньхуан китайської провінції Ганьсу встановили світлофор для верблюдів. Це перший в світі світлофор для регулювання руху верблюдів і туристів.

Відвідування гори Мінш, печер Могао і озера Півмісяця у Китаї стало особливо популярним серед туристів. Тури на верблюдах мають попит у відвідувачів регіону. І місцева влада вирішила, що трафік там потрібно уже регулювати.

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У CNN відзначають, що коли сигнал світлофора стає зеленим – переходять дорогу верблюди, а коли червоний – туристи.

Дуньхуан – місто і оазис на краю пустелі. Він служив воротами в Китай на Великому шовковому шляху і вважається колискою буддизму в Китаї.

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