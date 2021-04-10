Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей

У шестирічного вест-хайленд-вайт-тер'єра на прізвисько Луна є власна сторінка в Instagram і майже 60-тисячна армія шанувальників. Вихованець живе у Швейцарії.

Собака живе в швейцарському регіоні Енгадін і насолоджується всіма принадами життя: подорожує, купається в гірських струмках, валяється на сонечку, гуляє по Альпах і відвідує старовинні замки.

І ще: У Нідерландах корови вперше вийшли на вулицю після зими, але щось пішло не так: відео

Підписники у коментарях під фотографіями і відео Луни стверджують, що таким дозвіллям можуть похизуватися тільки мільйонери. Кожен допис чотирилапого в Instagram набирає в середньому від однієї до чотирьох тисяч лайків.

Читайте також: Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото