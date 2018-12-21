Мелодія свята: Робот-піаніст зіграв Jingle Bells

Науковці з Кембриджського університету надрукували на 3D-принтері роботизовану руку та навчили її виконувати прості мелодії на синтезаторі.

Звичайно ж, техніка робота-піаніста зараз на рівні першокласника музичної школи, але навіть такий результат можна вважати значним досягненням.

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Будова людської руки надзвичайно складна, тому подарувати подібну гнучкість та спритність роботу практично нереально.

За допомогою поєднання м'яких і жорстких матеріалів науковці змогли відтворити всі кістки та зв'язки (обійшлося без м'язів і сухожилля) у руці людини.

За словами науковців, ідея проекту полягає в бажання розробити механічний інтелект для роботів, який буде вимагати мінімального втручання з боку системи управління.

Наші тіла складаються з розумних механічних конструкцій, таких як кістки, зв'язки та шкіра, і вони допомагають нам поводити себе розумно навіть без активного контролю з боку мозку, – пишуть науковці.

Робот-піаніст зіграв Jingle Bells - дивіться відео:

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