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У Kia показали перші знімки нового Sportage

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Новий кросовер Kia Sportage - фото 1
Новий кросовер Kia Sportage / kianewscenter

Корейська компанія Kia показала перші зображення кросовера Kia Sportage, які дозволяють оцінити нову стилістику моделі і її оригінальний вигляд. Дебют новинки очікується в середині літа.

Як видно з опублікованих ілюстрацій, автомобіль отримає оригінальні фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями і чорну облицювання радіатора. Динаміки вигляду машині надає похилий дах, який візуально відокремлений від кузова чорними глянцевими вставками, а також великий спойлер.

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У салоні з'явиться асиметрична панель приладів з великим екраном, який об'єднує шкалу приладів і дисплей мультимедійної системи, як у Kia EV6. Більше деталей про нову генерацію популярного кросовера стануть відомі протягом декількох тижнів.

У Kia показали перші знімки нового Sportage - фото 461569
У Kia показали перші знімки нового Sportage - фото 461567
У Kia показали перші знімки нового Sportage - фото 461568

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