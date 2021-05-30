Незвичайний Mercedes-Benz в унікальному кузові пустять з молотка

Цей класичний родстер Mercedes-Benz SL належав американському попспіваку Вейну Ньютону і в червні буде проданий на аукціоні Barrett-Jackson.

Знаменитий артист Лас-Вегаса Вейн Ньютон свого часу хотів доопрацювати свій власний Mercedes-Benz 380SL 1981 року, повністю змінивши його зовні і всередині. Тепер цей самий автомобіль виставлений на продаж на аукціоні Barrett-Jackson в Лас-Вегасі, який пройде в червні цього року, пише Barrett-Jackson.

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Практично кожна поверхня авто була перероблена, що зробило його практично невпізнанним в порівнянні з оригінальним автомобілем, на якому він базується. Примітно, що фари були замінені на прямокутні і зрушені ближче одна до одної, що є найяскравішою відмінністю, а традиційна срібна зірка Mercedes була замінена на золоту з широкою окантовкою. Якби не цей величезний значок, ви б точно не змогли сказати, що перед вами Mercedes-Benz.

Задню частину зробили більш обтічною і похилою. Класичний вид ще більше підкреслює запасне колесо, яке встановлене на кришці багажника. Також є вентиляційні отвори на бічних крилах. Оригінальний м'який верх кабріолета також був замінений, а замість нього встановлений жорсткий дах, який забирається вручну.

Якість виготовлення дуже висока: за роботу відповідав Ніко Сокіл з компанії Niko-Michael Coachworks на Лонг-Айленді. І фарба, і інтер'єр виглядають дуже стильно, попри вік автомобіля. За наявними даними, за останні кілька десятиліть за автомобілем ретельно доглядали, а сам Ньютон за цей час проїхав на родстері всього близько 3000 кілометрів.

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