У Kia показали інтер'єр майбутнього седана K8: офіційні фото

Компанія розповіла про інтер'єр майбутньої новинки і виклала офіційні фото. Бренд зазначає, що модель поєднує в собі розкіш зі стилем і комфортом.

Спортивний седан преміумкласу Kia K8 отримає два 12-дюймових екранів і звукову систему від Meridian. Дисплеї будуть призначені для приладів та інформаційно-розважальної системи і вони будуть простими у використанні. Також всередині встановлять 14 динаміків, що забезпечують якісний і об'ємний звук.

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Крім того, салон спробували звільнити від зайвих фізичних кнопок, тому, наприклад, управління кондиціонером буде сенсорним. Водночас тут є шайба селектора трансмісії. Салон оброблений деревом, а в його розробці надихалися сучасними яхтами. Також, використовували шкіру наппа, а ще присутні деякі металеві вставки.

Модель отримала інноваційне освітлення "Star Cloud", яке буде підсвічувати двері і приладову панель. В інтер'єрі дебютує й новий дизайн керма з оновленим логотипом компанії. Автомобіль вийде на ринок у 2021 році.

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