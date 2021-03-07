Mercedes-Benz показав 800-сильний супергібрид GT 73

Компанія Mercedes-Benz вперше опублікувала фотографію супергібрида GT 73. Він перевершить по потужності 730-сильний GT Black Series. Знімком прототипу проілюстрували повідомлення про посилення співпраці між відділенням Mercedes-AMG і командою Формули-1 Mercedes-AMG Petronas F1.

Гібридний Mercedes-AMG GT 73 виявиться серійним втіленням шоу-кара Mercedes-AMG GT Concept 2017 року. І про його електрифіковану начинку поки говорить тільки одне – нові шильдики V8 Biturbo E Performance на передніх крилах, тоді як у GT 63 на цьому місці красується напис V8 Biturbo 4Matic +.

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За попередніми даними, віддача силової установки суперседана складе понад 800 кінських сил. Він розганятиметься до "сотні" менше як за три секунди та зможе проїжджати без запуску ДВЗ близько 50 кілометрів.

Поки ж найпотужнішим серійним спорткаром Mercedes-AMG залишається 730-сильне купе GT Black Series. Воно у листопаді минулого року встановило рекорд Нюрбургрингу для серійних машин. Під капотом трекової дводверки працює бітурбодвигун V8 4.0, поєднаний з семиступеневим "роботом" AMG Speedshift DCT 7G з двома зчепленнями.

З місця до "сотні" GT Black Series розганяється за 3,2 секунди. Вправу 0-200 дводверка виконує за 9 секунд. Максимальна швидкість – 325 кілометрів на годину.

На свіжих тизерах Mercedes-AMG GT 73, який неодноразово потрапляв в об'єктиви фотошпигунів, представлений разом з болідом команди Mercedes-AMG Petronas F1 і прототипом найпотужнішого гіперкара штутгартської марки – One. Останній розвиватиме потужність не менше 1200 кінських сил, проте вийде обмеженим тиражем у 275 екземплярів. Усі вони вже розпродані.

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