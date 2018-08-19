У Каїрі побудують сучасне наукове містечко

Це буде ідеальне наукове містечко

У найближчому майбутньому на західній околиці єгипетської столиці, як гриби після дощу, виростуть будівлі нового ультрасучасного наукового центру.

Його зведуть за проектом британських архітекторів зі студії Weston Williamson, яким вдалося взяти верх над Ngiom Partnership і Zaha Hadid Architects.

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У Каїрі побудують сучасне наукове містечко

За словами архітекторів, новий центр, який розкинеться на площі 125 000 квадратних метрів, стане першим науковим музеєм і дослідницьким центром в Єгипті.

У Каїрі побудують сучасне наукове містечко

Проект охоплює музей, планетарій, оглядовий майданчик, конференц-зал, виставкові галереї, науково-дослідні центри, а також великі паркові зони. Круговий комплекс складається з грибоподібних будівель, які створюють систему закритих і відкритих просторів.

У Каїрі побудують сучасне наукове містечко

Кріс Вільямсон, один із засновників Weston Williamson, зазначив, що дуже радий перемозі в конкурсі.

"Необхідно зазначити, що Єгипет має унікальну культурну спадщину. Однак нас привернуло не тільки це, ми були зачаровані амбітністю цього проекту. Ми розраховуємо на розвиток дизайну та створення гідної спадщини для майбутніх поколінь Єгипту", – зазначив він.

У Каїрі побудують сучасне наукове містечко

Затверджений проект є частиною генерального плану розвитку Каїра. Крім наукового центру в західній частині столиці Єгипту заплановані перепланування східного і центрального районів міста.

У Каїрі побудують сучасне наукове містечко

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