У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора

Усі ми любимо каву. Особливо зранку, коли вона допомагає прокинутись і зарядитись енергією для нових звершень.

Але просто заварити чашку кави – це вже не дуже цікаво. Чого не скажеш про супершоколадну каву, рецептом якої поділився Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі.

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Від тоді, як у мене на кухні з'явилась помічниця – кавоварка від Cecotec, мій ранок жодного разу не починався без смачної кави з ніжною пінкою. Тому, сьогодні хочу поділитися одним рецептом, який я готую, коли хочеться чогось незвичного,

– написав Ектор.

Інгредієнти:

Шоколад чорний – 50 грамів

Лід

Кава "Капучино"

Як приготувати супершоколадну каву: дивіться відео

Спосіб приготування:

Розтопити шоколад на паровій бані. Вилити в пластиковий стаканчик та розподілити однорідно по стінках. Охолодити в холодильнику 10 хвилин. Зварити каву в кавомашині, додати її в стакан з шоколадом. Насолоджуйтесь!

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