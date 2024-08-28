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У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора

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Готуємо супершоколадну каву - фото 1
Готуємо супершоколадну каву / valeria_aksakova

Усі ми любимо каву. Особливо зранку, коли вона допомагає прокинутись і зарядитись енергією для нових звершень.

Але просто заварити чашку кави – це вже не дуже цікаво. Чого не скажеш про супершоколадну каву, рецептом якої поділився Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі.

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Від тоді, як у мене на кухні з'явилась помічниця – кавоварка від Cecotec, мій ранок жодного разу не починався без смачної кави з ніжною пінкою. Тому, сьогодні хочу поділитися одним рецептом, який я готую, коли хочеться чогось незвичного,
– написав Ектор.

Інгредієнти:

  • Шоколад чорний – 50 грамів
  • Лід
  • Кава "Капучино"

Як приготувати супершоколадну каву: дивіться відео

Спосіб приготування:

  1. Розтопити шоколад на паровій бані.
  2. Вилити в пластиковий стаканчик та розподілити однорідно по стінках.
  3. Охолодити в холодильнику 10 хвилин.
  4. Зварити каву в кавомашині, додати її в стакан з шоколадом.
  5. Насолоджуйтесь!

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