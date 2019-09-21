У картах Google з'явився режим "інкогніто": як це працює

У новому режимі "інкогніто" Google Maps не буде ділитися місцем розташування користувача.

На конференції I/O 2019 у травні Google оголосила про те, що працює над режимом "інкогніто" для сервісу Maps.

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Тепер нарешті компанія розгорнула тестування нововведення. У режимі "інкогніто" Maps не буде ділитися місцем розташування користувача, оновлювати історію розташування в реальному часі для третіх осіб і сторонніх додатків, зберігати історію перегляду та маршрути і використовувати особисті дані для персоналізації пошукових запитів в сервісі.

Варто зазначити, що повної анонімності (в тому числі від провайдера зв'язку) функція не забезпечує. Повідомляється, що деякі користувачі Maps, включені в програму тестування, вже отримали оновлення Preview Maps версії 10.26. Там режим "інкогніто" треба просто включити через налаштування. При включенні цієї опції також зміниться колір показника локації: на темно-сірий.

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