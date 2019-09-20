Apple патентує "слоуфі": що це таке

Якщо ви ніколи не чули про slofie – не страшно. Адже цей термін та ідея цілком і повністю належать Apple, яка представила їх днями на презентації iPhone 11.

Селфі стали настільки звичною справою, що сьогодні цілком природно відправити "себяшку" у відповідь на якесь повідомлення в месенджері, не кажучи вже про те, щоб викласти її в соцмережах.

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Слоуфі ж – це як селфі, тільки на відео. Якщо ви ніколи не чули про slofie, все в порядку. Цей термін і ідея цілком і повністю належать Apple, яка представила їх на презентації iPhone 11. По суті, slofie – це відео, записане на фронтальну камеру зі швидкістю 120 кадрів на секунду. В цілому нічого незвичайного, але в Купертіно вирішили не тільки охрестити цей процес окремим терміном, а й зареєструвати його як повноцінний товарний знак, щоб більше ніхто не зміг його використовувати.

Може здатися, що все це жарт. Але в Apple вважають, що уповільнені відео, зняті на фронтальну камеру – це нове слово в зйомці селфі, які в уявленні компанії теж можуть бути професійними. Навіщо це потрібно, сказати складно. Але, звикнувши до фішок від Apple, починаєш розуміти, що вигадати спеціальний термін для просування можливостей фронтальної камери нового iPhone – для компанії справа нехитра.

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