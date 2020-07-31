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У Картах Google з'явилась нова соціальна мережа
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У Google було кілька проєктів власної соціальної мережі. Найуспішнішою вважалася Google+, але на початку 2019 року сервіс припинив свою роботу. Але пошуковий гігант не залишає спроб зайняти цю нішу, представивши своєрідну соціальну мережу всередині фірмового картографічного сервісу.
Усі звикли використовувати "Карти" від Google для навігації і перегляду інформації про різні місця. Після тривалого тестування компанія запустила по всьому світу соціальну функцію, що дозволяє підписуватися на інших користувачів, як це реалізовано у Twitter, Instagram та інших соціальних мережах.
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Слідувати можна за людьми, які бодай раз залишили публічний відгук або додали фотографію на карти. Для цього достатньо просто зайти у профіль цієї людини і натиснути відповідну кнопку біля імені.
Підписавшись на людини, яка вас цікавить, ви будете бачити опубліковані нею відгуки, фотографії й іншу інформацію в спеціальній вкладці. За задумом Google, це дозволяє відкривати для себе нові цікаві місця поблизу або в будь-якому місті світу.
У профілі кожного користувача відображаються фільтри, що дозволяють відразу ж побачити, що він публікує найчастіше. Якщо є бажання, можна закрити профіль, щоб інші користувачі могли підписатися тільки з вашого схвалення.
Як завжди, нова функція поширюється "хвилями" і поки ще не доступна всім охочим.
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