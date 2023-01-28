У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти

Карпатський біосферний заповідник опублікував у своїх соцмережах нетипове зимове цвітіння. Дивіться, які рослини вже можна побачити!

На Закарпатті через аномально теплу зиму трапилося майже неможливе – прийшла весна у зимові дні й розквітли не лише проліски, а й нарциси, іриси та інші весняні квіти.

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На незвичну погоду з температурним показником у 12 градусів тепла за Цельсієм зреагували квіти на Закарпатті.

Зараз можна побачити цвітіння таких рослин: проліски, мати-й-мачуха, стокротки, ліщина, нарциси, іриси, тюльпани, вовче лико тощо.

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