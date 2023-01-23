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Популярний український блогер кіт Степан став зіркою нового випуску журналу Times Monaco

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Популярний український блогер кіт Степан став зіркою нового випуску журналу Times Monaco - фото 1

Кіт Степан з'явився на обкладинці Times Monaco, а на сторінках журналу опублікували його історія життя та те, як пухнастий блогер шукав прихисток після 24 лютого. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Степан – кіт з України, у якого понад мільйон шанувальників в соцмережі Instagram. Він знайшов безпеку в Монако після того, як на його рідний Харків зазіхнули російські загарбники.

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Дорогі друзі, будь ласка, прочитайте історію мого першого притулку в Європі в журналі Times Monaco після втечі з війни в Україні в березні 2022 року. Підписуйтесь на обліковий запис @timesmonaco та стежте за дуже цікавою вікториною для підписників незабаром", – зазначив кіт Степан у своєму дописі.

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