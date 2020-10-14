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У Карпатах знову випав сніг: фото

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Сніг у Карпатах - фото 1
Сніг у Карпатах / Ілюстративне фото

На Покрову в Карпатах не лише відчутно знизилась температура повітря, а й знову пішов сніг. Детальніше читайте далі.

14 жовтня в Україні кардинально змінилась ситуація з погодними умовами, адже температура повітря у деяких областях сягнула +22, а на Заході - до+9+14. Тому не дивно, що в Карпатах через це не тільки були заморозки, а ще й випав сніг.

І ще: Погода в Україні 14 жовтня: від тепла до дощу зі снігом

Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в соцмережі Facebook.

"Станом на 8:25 14.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4° С", – вказано в повідомленні.

До слова, 13 жовтня світанок на горі Піп Іван виглядав так:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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