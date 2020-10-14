Погода в Україні 14 жовтня: від тепла до дощу зі снігом

14 жовтня в Україні переважатиме тепла та суха погода, але місцями прогнозуються незначні дощі і навіть сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 жовтня, у середу, майже по всій країні втримається комфортна осіння погода. Найтепліше буде у східних та південних областях - до+19+24, а найхолодніше у західних – до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах навіть є ймовірність снігу. У більшості областей завтра втримається переважно суха погода, хіба що тумани зволожуватимуть повітря й хризантеми) У Києві свято буде хоча й свіжішим, ніж сьогодні, проте все одно теплим, вдень до +17 градусів. Дощів не передбачається. Відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5+12 градусів впродовж 16-18 жовтня, вночі подекуди ймовірні заморозки. Проте на Півдні та Сході ще втримається значно тепліша погода", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 жовтня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +10+12

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +11+13

Вінниця +15+17

Хмельницький +12+14

Житомир +13+15

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Миколаїв +19+21

Одеса +18+20

Херсон +20+22

Сімферополь +22+24

Полтава +19+21

Суми +19+21

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +20+22

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць