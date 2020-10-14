На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 14 жовтня: від тепла до дощу зі снігом
-
- 22
14 жовтня в Україні переважатиме тепла та суха погода, але місцями прогнозуються незначні дощі і навіть сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
14 жовтня, у середу, майже по всій країні втримається комфортна осіння погода. Найтепліше буде у східних та південних областях - до+19+24, а найхолодніше у західних – до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах навіть є ймовірність снігу. У більшості областей завтра втримається переважно суха погода, хіба що тумани зволожуватимуть повітря й хризантеми) У Києві свято буде хоча й свіжішим, ніж сьогодні, проте все одно теплим, вдень до +17 градусів. Дощів не передбачається. Відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5+12 градусів впродовж 16-18 жовтня, вночі подекуди ймовірні заморозки. Проте на Півдні та Сході ще втримається значно тепліша погода", – додала вона.
Прогноз погоди на 14 жовтня у містах України:
- Ужгород +10+12
- Львів +10+12
- Чернівці +12+14
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +12+14
- Луцьк +11+13
- Вінниця +15+17
- Хмельницький +12+14
- Житомир +13+15
- Чернігів +19+21
- Черкаси +19+21
- Миколаїв +19+21
- Одеса +18+20
- Херсон +20+22
- Сімферополь +22+24
- Полтава +19+21
- Суми +19+21
- Харків +22+24
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +22+24
- Луганськ +22+24
Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:23Оголена Брітні Спірс шокувала фанатів (фото)
-
12:53Бабуся зробила вибір між внуком і вином: епічне відео підкорює Twitter
-
12:25У Карпатах знову випав сніг: фото
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
11:16Коли замовив дві доставки їжі в конкурентів: кумедне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:47Скільки годин потрібно спати, щоб ясно мислити
-
09:50Співачка Ріта Ора у крихітній прозорій сукні розбурхала мережу (фото)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
08:55Погода в Україні 14 жовтня: від тепла до дощу зі снігом
-
08:25Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт
-
07:55Астрономи побачили, як чорна діра перетворила зірку у "спагетті": відео
-
07:30Найдорожчий у світі Nissan Skyline пішов з молотка
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:00Що Україна відзначає сьогодні, 14 жовтня: чотири головні свята
-
06:30Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2020 у прозі: побажання своїми словами
- 13 жовтня
-
21:58Як приготувати оладки з гарбуза швидко і просто
-
21:43Американець утікав від пуми та гучно лаявся при цьому: кумедне відео
-
21:24Найкрасивіша жінка світу позувала у бікіні біля океану
-
21:14Представлено iPhone 12: технічні характеристики, огляд і ціни смартфонів Apple
-
21:0014 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55УКРАЇНА ▶ ІСПАНІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
20:42Емма Корін перевтілилася на принцесу Діану в новому тизері серіалу Корона
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку
-
14:30Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
11:198 порад для хорошого життя, які варто знати кожному
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня
-
07:19Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"
- 12 жовтня
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)
-
07:13Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах
- 11 жовтня
-
21:45В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості
-
19:47Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:20Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону
-
14:54Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:18День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня
-
08:00З Днем дівчаток 2020: прикольні привітання у віршах, прозі і картинках