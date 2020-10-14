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Погода в Україні 14 жовтня: від тепла до дощу зі снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 жовтня в Україні переважатиме тепла та суха погода, але місцями прогнозуються незначні дощі і навіть сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 жовтня, у середу, майже по всій країні втримається комфортна осіння погода. Найтепліше буде у східних та південних областях - до+19+24, а найхолодніше у західних – до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах навіть є ймовірність снігу. У більшості областей завтра втримається переважно суха погода, хіба що тумани зволожуватимуть повітря й хризантеми) У Києві свято буде хоча й свіжішим, ніж сьогодні, проте все одно теплим, вдень до +17 градусів. Дощів не передбачається. Відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5+12 градусів впродовж 16-18 жовтня, вночі подекуди ймовірні заморозки. Проте на Півдні та Сході ще втримається значно тепліша погода", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 жовтня у містах України:

Погода в Україні 14 жовтня: від тепла до дощу зі снігом - фото 430153
  • Ужгород +10+12
  • Львів +10+12
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +18+20
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +19+21
  • Суми +19+21
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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