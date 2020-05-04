У Карпатах випав травневий сніг: фото

Поки весняна погода приносить перепади температура та дощі з грозами, то в Карпатах знову засніжило. Одна з найвищих вершин Українських Карпат гора Піп Іван знову вкрилась снігом. Зацініть!

Поки по всій країні втримуються дощі з грозами і доволі комфортна температура повітря, то у західних областях все ще втримується сніголавинна небезпека. А все через раптові снігопади, які перетворили гору Піп Іван Чорногорський у казкове зимове місце.

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Відзначимо, що рятувальники вже оголосили штормове попередження на Прикарпатті, а також попередили про нічні заморозки 4-5 травня.

"Станом на 08:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2°С. Падає дрібний сніг. Хуртовина", – йдеться на офіційній сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в соцмережі Facebook.

facebook.com/chornogora.rescue112

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