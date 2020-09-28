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У Карпатах випав перший сніг: фотофакт

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У Карпатах випав перший сніг: фотофакт - фото 1

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван, випав невеликий сніг. Про це повідомили на сторінці Сніголавинної ситуації в Українських Карпатах у Facebook.

Як повідомляється, внаслідок проходження активного циклону, температура повітря у горах знизилась до +4°C, а на високогір'ї – до +1°C (місцями до 0°C). "Зафіксовано випадіння сильних дощів, на Чорногірському хребті випав перший сніг (у вигляді мокрого снігу)", – йдеться у повідомленні.

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Синоптики прогнозують у Карпатах температуру повітря вночі 1-6 градусів тепла, вдень 3-8. В Івано-Франківській області прогнозують пориви вітру до 20 м/с.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, висота якої становить 2020,5 м.

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У Карпатах випав перший сніг: фотофакт - фото 427623

У Карпатах випав перший сніг: фотофакт - фото 427624

У Карпатах випав перший сніг: фотофакт - фото 427621

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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