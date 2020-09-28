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Погода в Україні 28 вересня: точний прогноз на день

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 вересня в Україні переважатиме суха погода, але у кількох областях пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 вересня, у понеділок, у більшості областей країни втримається суха та тепла погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише на Заході очікуються дощі та похолодання. Середня температура повітря вдень прогнозується до +18+23.

У Києві 28 вересня очікується сонячна погода без опадів, вдень до +20+22.

Прогноз погоди на 28 вересня у містах України:

Погода в Україні 28 вересня: точний прогноз на день - фото 427614
  • Ужгород +15+17
  • Львів +14+16
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +23+25
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +2+24
  • Суми +18+20
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +24+26

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