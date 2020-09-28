Погода в Україні 28 вересня: точний прогноз на день

Прогноз погоди на сьогодні

28 вересня в Україні переважатиме суха погода, але у кількох областях пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 вересня, у понеділок, у більшості областей країни втримається суха та тепла погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише на Заході очікуються дощі та похолодання. Середня температура повітря вдень прогнозується до +18+23.

У Києві 28 вересня очікується сонячна погода без опадів, вдень до +20+22.

Прогноз погоди на 28 вересня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +16+18

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +19+21

Хмельницький +16+18

Житомир +18+20

Чернігів +18+20

Черкаси +22+24

Миколаїв +24+26

Одеса +23+25

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +2+24

Суми +18+20

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +24+26

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