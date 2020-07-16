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У Карпатах пронісся незвичайний смерч: вражаюче фото

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Смерч у Карпатах - фото 1
Смерч у Карпатах / Facebook

У гірських районах Івано-Франківської області помітили величезний смерч. Незвичайне для України явище супроводжував сильний град розміром з перепелині яйця і потужний вітер.

За словами очевидця, який відпочивав у цей момент в горах з друзями, він відправився на гірський хребет в надії зробити красиві кадри і потрапив під грозу. Сховатися від неї чоловік вирішив в печері в скелях. Також він опублікував приголомшливу фотографію смерчу на своїй сторінці в Facebook.

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"На відстані якихось два-три кілометри від мене утворився ось такий смерч. Він крутився легенько, немов нікуди не поспішав", – пише користувач мережі.

Як пишуть місцеві видання, фотографію унікального явища зробили із гори Ребра – однієї з найвищих вершин українських Карпат. Вершина розташована в центральній частині хребта Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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