Південну Африку засипало снігом: вражаючі кадри

Холодний фронт приніс в Південно-Африканську Республіку різке похолодання і снігопади. Тож у країну прийшла справжня зима – багато жителів ПАР вперше в житті побачили сніг наживо.

Так, у зв'язку з таким незвичайними для жителів ПАР погодними умовами, починаючи з вихідних, мешканці найбільших міст країни – Кейптауна, Йоганнесбурга, Преторії і Блумфонтейна – публікують в соцмережах знімки засніжених рівнин і гірських хребтів. Також сніг здивував й жителів Лесото, що примикає до ПАР.

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Однак синоптики закликають населення готуватися до продовження холодів – зима не відступить до кінця тижня.

Варто відзначити, що зараз в Південній півкулі зима – в цей час в Південній Африці стає прохолодно і сиро. Лише на вершинах гірських хребтів мису випадає до 25 см снігу.

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