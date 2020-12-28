Чоловік упіймав рибу рекордних розмірів за одну хвилину: фото

Рибалка Кріс Салліван з американського штату Нью-Джерсі зловив в районі мису Кейп-Мей губан-таутога рекордного розміру. Чоловікові знадобилася всього хвилина, щоб витягнути улов з води, стверджують очевидці.

Риба важить 11,567 кілограма, що на 85 грамів перевищує рекорд штату, який тримався з 2015 року. Чоловік зробив точні вимірювання за допомогою ваг, сертифікованих для використання в програмі рибальських рекордів штату Нью-Джерсі.

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"Напевно, багато хто з вас чули, що ми побили наш власний державний рекорд. Вітаємо рибалку Кріса Саллівана з неймовірним уловом, який запам'ятається йому на все життя", – написали на сторінці в Facebook співробітники Fishin 'Fever Sportfishing Charters.

Риби губа-таутоги водяться біля атлантичного узбережжя Північної Америки. Вони схильні ховатися серед каменів та інших об'єктів, що лежать на дні, в яких може заплутатися волосінь. Через це таутоги вважаються складними для лову.

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