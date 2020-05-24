Магнітні бурі у червні 2020: календар небезпечних дат в Україні

Червень 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують й в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на червень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У травні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони будуть нетривалими та не надто сильними, проте все одно можуть мати вплив на самопочуття метеочутливих людей. Їх варто очікувати спочатку та наприкінці місяця травень, а триватимуть вони всього лише кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.

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Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 9 червня. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль та погіршення роботи серцево-судинної системи й погіршити загальне самопочуття.

Окрім цього, магнітні коливання прогнозують у період 8 червня. Вони будуть слабші й передуватимуть сильнішим коливанням, але все одно можуть призвести до поганого самопочуття, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм.

Календар магнітних бур на червень 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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