На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Магнітні бурі у червні 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
- 12
Червень 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують й в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на червень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!
У травні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони будуть нетривалими та не надто сильними, проте все одно можуть мати вплив на самопочуття метеочутливих людей. Їх варто очікувати спочатку та наприкінці місяця травень, а триватимуть вони всього лише кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.
І ще: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 9 червня. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль та погіршення роботи серцево-судинної системи й погіршити загальне самопочуття.
|Календар магнітних бур на червень 2020
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
Поради, як пережити магнітні бурі:
- Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
- Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
- Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
- Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
- Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
Це цікаво: Місячний календар стрижок на червень 2020: дні, коли стригти волосся
-
14:21Ще до винаходу вакцини: колишній глава ВООЗ здивував заявою про коронавірус
-
13:51Сексуальна Емілі Ратажковскі влаштувала запальні танці без одягу (відео)
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
12:53Чому не варто кататись на скейті у бібліотеці: епічне відео
-
12:24Алієніст 2 сезон: з'явився трейлер і дата виходу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:00Магнітні бурі у червні 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
11:50Як правильно їсти морозиво: поради, які змінять ваше життя
-
11:23Чи засмагання захищає від коронавірусу: відповідь МОЗ
-
10:49Коли зробив ремонт на карантині: фото ванної кімнати вразило Reddit
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
09:55Зваблива Кім Кардашян влаштувала тренування лише у білизні (фото 18+)
-
09:34Погода в Україні 24 травня: прогноз на сьогодні по містах
-
08:52Rolls-Royce виготовила точну копію позашляховика Cullinan
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:30Яких помилок ми припускаємося під час сніданку?
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:54Зірка Голодних ігор поділилась рецептом фірмової смаженої курки: пальчики оближеш
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
21:0024 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Популярні, але шкідливі: 9 продуктів, які не варто купувати
-
20:21У мережі розкрили характеристики нового ASUS ROG Phone
-
19:51Речі й автомобіль на місці, але людей нема: У Великобританії знайшли будинок-примару
-
19:22Volvo обмежила швидкість своїх автомобілів: з вітерцем не поганяєш?
-
18:51Джулія Робертс та інші передали свої інстаграм-сторінки лікарям для боротьби з COVID-19
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
-
07:15Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
- 21 травня
-
21:22Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
18:33Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата